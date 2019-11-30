الاتحاد الأوروبي ينفي تأييد توطين اللاجئين السوريين في لبنان

المصدر: بروكسل - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه لم يؤيّد أبداً توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه، مضيفاً «نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم في لبنان مؤقتة».

وقال الاتحاد في بيان، إن عمليات العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، بما يتماشى مع القانون الدولي. وتابع البيان: «لا يعود القرار للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته».

ورحّب الاتحاد الأوروبي، بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يقر بأن لبنان قد أبدى حُسن ضيافة استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سوريا، موضحاً: «نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده».