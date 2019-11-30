"مسام" يتلف مئات الألغام الحوثية في الجوف

نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، عملية إتلاف وتفجير لمئات الألغام والقذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة، في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وتعد عملية التفجير والإتلاف الذي نفذها الفريقان الـ3 والفريق الـ15 مسام هي العملية السادسة على مستوى مديرية الحزم والـ18 على مستوى المحافظة.

وأكد قائد الفريق الثالث العقيد توفيق البعداني أن الفريق تمكّن منذ أن بدأ العمل في المشروع من نزع وإتلاف 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من 12 حقل ومنطقة ملغومة في مديريتي الغيل والحزم.

من جهته، أكد قائد الفريق الـ15 مسام المهندس سالم العقيلي أن فريقه تمكن منذ بدء عمله في المشروع من تطهير وتأمين 14 حقلاً ومنطقة ملغومة من عدة مناطق وتجمعات سكنية أهمها مفرق سد مأرب، ومفرق الجوف، ومديرية مجزر ومنطقة آل حميضة ومدينة براقش الأثرية.

وقال العقيلي إن حصيلة ما تم نزعه وإتلافه من قبل فريقه هي أكثر من ألفي لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة كانت مزروعة في مناطق سكنية وطرقات عامة ومناطق زراعية.

وكان ع مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، قد كشف أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري 1611 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 21 منه الى 4797 تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وقال القصيبي، في بيان له، إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 1092 ذخيرة غير منفجرة و15 عبوة ناسفة، و492 لغماً مضاداً للدبابات و12 لغماً مضاداً للأفراد.

وذكر القصيبي في بيانه أن مجموع ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ 107 آلاف وستة ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.عدن - وكالات