كبير المراقبين الدوليين يصل المخا

المصدر: عدن - البيان

وصل الجنرال ابهيجت جوها كبير المراقبين الدوليين الى مدينة المخا، للقاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار بعد يوم على اجتماع مماثل عقد في عدن.

وأوضح العميد صادق دويد عضو لجنة تنسيق إعادة الانتشار بأن الجنرال جوها رئيس لجنة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار وصل الى المخا قادماً من عدن برفقة الفريق الحكومي. وعقد اجتماعا ثانيا مع الجانب الحكومي كرس لمناقشة فتح معابر مدينة الحديدة وانسحاب الميليشيا من جانب واحد من مدينة وموانئ الحديدة.

وعقد جوها في ساعات المساء الأولى بمدينة المخا اجتماعين إيجابيين الأول مع كبار ضباط الارتباط والثاني مع الفريق الحكومي . وناقش الاجتماع الأول أوجه القصور في عمل نقاط المراقبة المنتشرة على طول خطوط التماس داخل مدينة الحديدة، فيما ناقش الجنرال جوها في اجتماعه مع الفريق الحكومي تنفيذ إعادة الانتشار حسب المفهوم المتفق عليه.

وشدد الفريق الحكومي خلال الاجتماع على ضرورة فتح المعابر الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن.

وكان الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عقد، اجتماعا مماثلا أمس الأول مع كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال ابهيجت جوها في العاصمة المؤقتة عدن. حيث اكد الجانب الحكومي على ضرورة فتح المعابر الإنسانية وتنفيذ مفهوم إعادة الانتشار المتفق عليه بإشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار بدون العمل الأحادي، وتتضمن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار انسحاب الميليشيا الحوثية من موانئ ومدينة الحديدة.

التصعيد

الاجتماع استعرض التصعيد الخطير من قبل الميليشيا الحوثية واستهدافها قبل أيام بالطيران المسير مقر الفريق الحكومي وقبله مستشفى أطباء بلا حدود.

وكذلك محاولتها استهداف مدينة المخا بعدد من الصواريخ البالستية والطيران المسير قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية للتحالف والقوات المشتركة من اعتراضها وتفجيرها في الجو. كما وقف الاجتماع أمام خروقات الميليشيا الحوثية داخل مدينة الحديدة منذ تفعيل آلية التهدئة وتثبيت نقاط المراقبة.