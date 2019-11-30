إرهاب الحوثي يطال أحياء التحيتا

المصدر: عدن - البيان

بعد فشلها عسكرياً، لجأت ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى عمليات استهداف همجية ممنهجة على الأحياء السكنية، في محيط مناطق سيطرتها.

حيث شنت ميليشيا الحوثي هجوماً على الأحياء السكنية ومنازل اليمنيين في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة. فيما قصفت مدفعية القوات المشتركة مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، شرقي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وكشفت مصادر محلية في التحيتا، عن إطلاق الميليشيا نيران أسلحتها على الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة بالأسلحة المتوسطة الرشاشة. ولفتت إلى أن الاستهداف الحوثي للأحياء السكنية سبب حالة من الخوف والهلع لدى اليمنيين لاسيما النساء والأطفال.

وتدور اشتباكات عنيفة في تخوم مدينة التحيتا عقب تحليق عدد كبير من الطائرات المسيرة في سماء المديرية الساحلية جنوب محافظة الحديدة.

تأهب

وذكرت مصادر أن القوات المشتركة تلاحق بالنيران الكثيفة سرباً من الطائرات المسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية بينما تتأهب القوات للتصدي لمحاولة تسلل أو هجوم جديد بالتزامن. وتنركز الاشتباكات العنيفة في الجهة الجنوبية من مدينة التحيتا مركز المديرية.

وتواصل ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، وارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

في الأثناء، أبطلت قوات المقاومة المشتركة هجوماً كبيراً شنته ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، على مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد مصدر ميداني، أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً، على حيس جنوبي الحديدة، لافتاً إلى أن الهجوم انطلق من جهة مثلث العدين.

وأضاف ان القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيا الحوثية، باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

التصعيد الحوثي تسارع في الحديدة والساحل الغربي على وقع تعزيزات وتحشيد مسلحين، واستدعت الميليشيا من مختلف المناطق العسكرية ألف مقاتل إلى الساحل الغربي أخيراً.

كسر

ووفقاً للمصدر، فقد كسرت القوات المشتركة الهجوم الحوثي، وكبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير معدات قتالية.

في الأثناء، قصفت مدفعية الجيش الوطني، أمس مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

واستهدف القصف مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، في محيط تبة الصالحين، بجبهة الشقب. وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.