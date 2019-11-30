مقاتلات إسرائيلية تشن غارة على قطاع غزة

المصدر: د ب ا

شنت طائرات حربية إسرائيلية مساء أمس الجمعة غارة على قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارة استهدفت موقع رصد يتبع للجناح العسكري لحركة "حماس" لكتائب القسام شرق مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم جاء رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية عن إطلاق القذيفة الذي أعقب مقتل فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون إن صبيا (16 عاما) أصيب بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى وفاته.

وجاء ذلك رغم إعلان هيئة مسيرات العودة الأسبوعية في غزة عن إلغاء احتجاجات أمس المقررة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت هيئة مسيرات العودة إن إلغاء الاحتجاجات جاء بسبب "التهديد" الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وغير مرتبط بأية تفاهمات للتهدئة.