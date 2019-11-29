شهيدان فلسطينيان في غزة بينهما طفل

المصدر: غزة- البيان

استشهد الطفل الفلسطيني فهد محمد وليد الأسطل (16 عاماً) مساء اليوم الجمعة وأصيب خمسة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب غزة كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، نقلاً عن مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بأن الطفل الأسطل استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في البطن، فيما أصيب خمسة آخرون، عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على السياج العنصري الفاصل شرق المدينة الرصاص الحي على تجمع لعشرات الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن الشاب الفلسطيني رائد رفيق السرساوي (30 عاماً) ارتقى متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة في الـ13 من الشهر الجاري.

وكان 36 فلسطينياً استشهدوا وأصيب المئات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر لمدة ثلاثة أيام وطال كل محافظات قطاع غزة.