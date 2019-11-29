إحباط محاولة الميليشيا استحداث مواقع في الجاح

المصدر: عدن - البيان

أحبطت القوات اليمنية المشتركة محاولة ميليشيا الحوثي استحداث مواقع جديدة على خطوط التماس في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر القوات المشتركة لـ«البيان» أن وحدات المهام الخاصة في «اللواء الخامس- حراس جمهورية» رصدت تحركات عناصر لميليشيا الحوثي كانت تحاول استحداث مواقع في منطقة الجاح وتصدت لهذه المحاولة ودمرت عدداً من العربات المحملة بالأسلحة كانت متجهة إلى المنطقة.

وواصلت الميليشيا سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على عدد من المواقع في شرق المنطقة. وحسب المصادر فإن عناصر الميليشيا قامت بإطلاق النار على القوات المشتركة بالأسلحة القناصة كما واصلت استهداف وقصف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مختلف مناطق جنوب الحديدة.