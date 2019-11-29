ألمانيا تعتزم حظر «حزب الله»

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن الحكومة تعتزم حظر أنشطة «حزب الله» اللبناني. وحسب المجلة على موقعها الإلكتروني أمس، نقلاً عن مصادر داخل الحكومة الاتحادية، فإن الخارجية الألمانية اتفقت على ذلك الأسبوع الماضي، مع كل من وزارتي الداخلية والعدل.

وأكدت المجلة أنه من المحتمل أن يصدر قرار ساري المفعول بهذا الشأن، خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات والداخلية الاتحادية، المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وحسب المصادر، فإن القرار سيساوي فوراً أنشطة الحزب وأعضائه في ألمانيا بأنشطة حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي.