المصدر: لاباز - أ.ف.ب

إدانة أمريكية

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، أمس، بياناً بشأن «المضايقات المتزايدة والترهيب» لوسائل الإعلام في العراق، مبينة أن احترام ودعم حق الصحافيين في أداء واجباتهم من دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية، وأن السفارة «نستنكر الإجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الأخير بتعليق ترخيص تشغيل تسع قنوات فضائية».

مبينة أن «القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد يوم 26 نوفمبر، لا يتماشى مع واجب الحكومة العراقية في الحفاظ على الحق في حرية التعبير».

خلايا أزمة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تشكيل خلايا أزمة لفرض القانون والسيطرة على كل الأجهزة الأمنية. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه «لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين».

وأضاف أنه «حسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم».

بوليفيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل

أعلنت بوليفيا أمس إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل التي كانت قد قطعت في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس.

وأعلنت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية كارين لونغاريك القرار خلال اجتماع مع المراسلين الأجانب، دون أن تحدد موعداً رسمياً لاستئناف العلاقات أو تفاصيل أخرى.

استقال موراليس في 10 نوفمبر الجاري وفرّ إلى المكسيك بعد اندلاع احتجاجات دامية في الشوارع إثر إعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة في انتخابات متنازع عليها.