ختام فعاليات التمرين العماني الفرنسي المشترك

المصدر: باريس ـ العمانية

اختتم الجيش السلطاني العماني أمس، مشاركته في التمرين العماني الفرنسي المشترك (محارب الجبل /‏ 3)، وذلك بتنفيذ بيان عملي مشترك استمر لمدة ثلاثة أيام بميادين منطقة التدريب الخاصة بالجيش الفرنسي بمدينة سيسون بالجمهورية الفرنسية.

وأظهر المشاركون من منتسبي الجيش السلطاني العماني مستويات متميزة في التعامل مع العمليات العسكرية المشتركة بميادين مخصصة لتحاكي واقع العمليات العسكرية المعاصرة، وتمثل ذلك في الجوانب التنظيمية والتنسيقية والعمل المشترك الموحد بين الجيش السلطاني العماني ونظيره الفرنسي، مما أدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التمرين. وستعود القوة المشاركة في التمرين من الجيش السلطاني العماني إلى السلطنة غداً السبت على متن إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني.