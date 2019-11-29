استقالة محافظ ذي قار العراقية من منصبه

المصدر: د ب ا

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أمس الخميس، استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت احداث أمس بالمحافظة العراقية.

وقال الدخيلي- في رسالة وجهها إلى أبناء ذي قار وتلقت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية نسخة منها "أكتب لكم الآن وقلبي يعتصر ألماً على ما حل بمديتنا الصابرة المنكوبة... منذ أن تولينا منصبنا، محافظاً لذي قار أواخر شهر أغسطس من العام الجاري وإلى ساعتنا هذه، عملنا مخلصين على أن نضع خدمتكم أولاً، وحفظ مصالحكم ودمائكم فوق كل اعتبار".

وتابع "عندما بدأت الاحتجاجات السلمية حتى أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لكم، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة، ولم نأل جهداً في سبيل إيصال أصواتكم من موقع مسؤوليتنا إلى الجهات ذات العلاقة التي صمت آذانها مرات ومرات، ولكننا واصلنا تحمل الأمانة بمسؤولية رجل الدولة ولم نتهرب من التزامنا تجاهكم ابدًا".

وجدد الدخيلي "المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث هذا أمس الخميس".

يذكر أن محافظة ذي قار شهدت اليوم مواجهات بين متظاهرين وقوات أمنية، أدت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.