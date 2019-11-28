الإمارات تؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

المصدر: وام

أكدت سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التزام الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظرالأسلحة الكيميائية وتحقيق أهداف المنظمة.

وأكدت على أن تدمير جميع فئات الأسلحة الكيميائية هي الدعامة الأساسية للاتفاقية، ويجب أن يكتمل في أقصر وقت، كما أكدت على أهمية مساهمة المنظمة في مكافحة الإرهاب الكيميائي.

وأضافت خلال كلمة لها في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أن الإمارات العربية المتحدة أصدرت تشريعات وتدابير لإدارة الأمن الكيميائي ومنع الحوادث الكيميائية.

وشددت على أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز السلامة والأمن الكيميائيين، وكذلك الاستخدامات السلمية للتكنولوجية ذات الصلة،وأن الإمارات على استعداد للتعاون مع الدول الأطراف والمنظمة في مجال السلامة والأمن الكيميائي وإدارة الأزمات من خلال أكاديمية رابدان.

ويجتمع مؤتمر الدول الأطراف سنوياً لتقييم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتخاذ القرارات الرئيسية فيما يتعلق بعمل المنظمة في المستقبل، ويشرف كذلك على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويعزز أهداف الاتفاقية ويستعرض الامتثال للاتفاقية.

ويتكون المؤتمر من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، لكل منها صوت واحد.

ويقوم المؤتمر باعتماد ميزانية المنظمة والبت في اشتراكات الدول الأطراف وانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي وتعيين المدير العام للمنظمة، وإقرار النظام الداخلي للمجلس وإنشاء أي أجهزة فرعية ضرورية واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لها.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قد فازت مؤخراً بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة من 2020-2022، لتصبح الدولة المندوبة عن الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها دولة الإمارات عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، منذ انضمامها إليها بتاريخ 28 ديسمبر 2000، وتمثلها سعادة حصة عبد الله العتيبة المندوب الدائم لدولة الإمارات الحالي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.