الجامعة العربية تدعو لخارطة تنفيذية لأجل منطقة خالية من الجوع

المصدر: القاهرة - واس

عقدت اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، اجتماعها الثالث أمس بمقر الجامعة برئاسة السودان ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والعربية المعنية بالتنمية المستدامة والقضاء على الجوع.

ودعت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية إلى العمل خلال الاجتماع على إنجاز خارطة تنفيذية تتفق مع تطلعات الشعوب.

وأكدت حرص الجامعة العربية على ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين خصوصًا مع منظمة الزراعة والأغذية بالأمم المتحدة (الفاو) من أجل دعم عمل اللجنة في إطار التعاون الفني المبرم بين المنظمتين والعمل على إعداد «مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية».