بعد تدمير الحوثي قطاع الصحة.. الأوبئة تعاود الانتشار

المصدر: عدن - البيان

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تفشي حمى الضنك من جديد في اليمن وظهور الملاريا نتيجة تردي نظام الصرف الصحي وإمدادات مياه الشرب وبالذات في مناطق سيطرة الميليشيا.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر إلى اليمن، روبرت مارديني، إن اليمن يواجه تفشياً جديداً لحمى الضنك، كما ظهرت الملاريا بسبب ضعف النظام الصحي.

وارتبطت عودة الأمراض الوبائية والتي تتركز في مناطق سيطرة الميليشيا مع وقف الميليشيا مخصصات قطاع النظافة ومؤسسات المياه وإيقاف رواتب ومخصصات المستشفيات وتوظيف عائدات الضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات لخدمة حربها ضد اليمنيين ولإثراء قادتها الذين يحتكرون الأعمال التجارية ويديرون أسواقاً سوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي.