الميليشيا تفاقم محنة النساء في اليمن

المصدر: عدن - وكالات

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمنية، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الإيرانية نحو 44 انتهاكاً طال النساء في تعز، خلال الفترة من يناير 2019 وحتى أكتوبر الماضي.

وقال المركز في تقريره الحديث، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إن محافظة تعز تشهد أعلى معدل للضحايا من النساء بين المحافظات المختلفة. وأكد المركز أن الفريق الميداني التابع له وثق «مقتل 14 امرأة في تعز.

حيث حصدت القذائف المختلفة حياة 4 نساء، فيما قتل قناصون يتبعون الميليشيا الحوثية 3 نساء أخريات، وتسببت الألغام التي تزرعها الجماعة بشكل عشوائي بمقتل 5 نساء، في حين قتلت امرأة واحدة برصاص مباشر للميليشيات.

كما قتل أحد أتباعها والدته بسلاح أبيض. كما وثق الفريق إصابة 14 امرأة بشظايا القذائف والمدفعيات، وتسببت الألغام بإصابة 6 نساء أخريات. وأصيبت امرأة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، كما أصيبت ثلاث نساء برصاص مسلحين خارج إطار الدولة.

وأكد المركز الحقوقي، أن «جرائم العنف المسلط على النساء في اليمن خلال سنوات الحرب الأخيرة ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة في 2014 تعددت، حيث شملت القتل المباشر لمئات النساء سواء قنصاً وقصفاً أو من إصابات، حيث طالت الجرائم 1500 امرأة وفق إحصائيات وتقارير مختلفة، فضلاً عن بتر أعضاء نساء جراء حقول الألغام الهائلة التي تحيط بالقرى المأهولة بالسكان ومداخل المدن.

وقال المركز، إن حقول الألغام والمتفجرات تصيب الفئة الأكثر ضعفاً في مجتمع الحرب باليمن وهم النساء والأطفال، حيث إنهم الأكثر حركة وتنقلاً في القرى المأهولة والمدن المحاصرة.

وازدادت معدلات العنف في أوساط النساء في اليمن خلال سنوات الحرب، حيث شملت أوجه العنف التي تعرضت له النساء في اليمن القتل المباشر قنصاً وقصفاً، أو نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مساحات واسعة من اليمن، ومنها محافظة تعز، بحسب المركز الوطني لنزع الألغام.