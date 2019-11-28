الكويت: الإرهاب العدو المشترك للبشرية

المصدر: نيويورك - كونا

أكدت الكويت أن الإرهاب مهما اختلفت أشكاله وتعددت تعريفاته فهو العدو المشترك للبشرية والسلام العالمي، إذ يعتبر من أخطر التهديدات التي يواجهها العالم اليوم لتجاوز آثاره الحدود الوطنية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أول أمس خلال جلسة مجلس الأمن حول إحاطة المستشار الخاص للأمين العام ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وقال: «يصعب على أي بلد التصدي للإرهاب بمفرده فمسؤولية القضاء على كافة أشكال الإرهاب هي مسؤولية دولية.