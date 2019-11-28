السودان يلغي قانوناً انتهك لسنين طويلة حقوق النساء

المصدر: الخرطوم- البيان، وكالات

يعقد مجلس السيادة ومجلس الوزراء في السودان، اليوم، اجتماعاً طارئاً للمصادقة على حزمة قوانين، تهدف لتفكيك نظام «الإخوان».

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية أقرّت الثلاثاء مشروع قانون يلغي «قانون النظام العام» المثير للجدل، ملبيّة بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» عن وزير الإعلام فيصل صالح قوله: إنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية ثلاثة مشاريع قوانين، أحدها «مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات».

وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين هذه «سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء» لإقرارها كي تصبح نافذة. وفي ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن «اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين».

استولى البشير على السلطة في انقلاب دعمه الإخوان في عام 1989، ومنذ ذلك الحين تم تقييد دور المرأة بشدّة في البلاد.