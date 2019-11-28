عباس يحدّد موعد الانتخابات على ضوء ردود الفصائل

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أعلن مسؤول في حركة فتح الفلسطينية، أمس، أن الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات العامة على ضوء مضمون ردود الفصائل التي تسلمتها لجنة الانتخابات المركزية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه بعد عودة عباس من زيارته الخارجية (التي بدأت أول من أمس) سيتسلم من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر رد حركة حماس على موضوع الانتخابات.

وأضاف الشيخ أن «معظم الفصائل سلمت ردودها، وعلى ضوء مضمون الردود سيحدد الرئيس موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية».

من جهتها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها أنهت مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة، وعاد وفدها برئاسة ناصر من غزة إلى رام الله أمس. وذكر بيان، صادر عن اللجنة، أن وفدها إلى غزة اجتمع مع قيادة حركة حماس وتسلّم منها رداً مكتوباً، يشير إلى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وبذلك تكون لجنة الانتخابات استكملت جميع المشاورات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، وستُطلع عباس على نتائج هذه المشاورات، الذي يُتوقع أن يصدر مرسوماً رئاسياً يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بحسب البيان.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال، أول من أمس، عقب لقائه رئيس لجنة الانتخابات، إنه سلّم ناصر رسالة مكتوبة من الحركة تتضمن موقفها الإيجابي إزاء إجراء الانتخابات.