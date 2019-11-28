تنديد فلسطيني باحتجاز إسرائيل جثامين الشهداء

المصدر: رام الله - د.ب.أ

نددت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، بقرار وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وصرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة قدري أبو بكر، في بيان صحافي أمس، بأن قرار بينيت «تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم».

وطالب بموقف دولي في مواجهة إسرائيل «التي تثبت يوماً بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضاً وشعباً، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بينيت قرر عدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم، بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه.