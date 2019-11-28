وفد كلية الدفاع الوطني يزور مركز التحالف الإسلامي العسكري

المصدر: الرياض ـ البيان

استقبل اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب/‏‏المكلف وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة العميد البحري الركن طارق بن خلفان الزعابي، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية.

كما أشار اللواء المغيدي خلال استقباله للوفد الزائر إلى أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد اللواء المغيدي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عضواً في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ولها تجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.