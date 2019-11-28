متظاهرون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف

المصدر: د ب ا

أضرم متظاهرون مناهضون للحكومة العراقية في وقت متأخر من أمس الأربعاء النار في القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما تشير تقارير إلى مقتل اثنين من المتظاهرين.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن مديرية شرطة محافظة النجف، أعلنت فرض حظر التجوال في المحافظة وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي تشهدها المحافظة".

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس في جميع دوائر الدولة باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية.

وكان لؤي الياسري محافظ النجف قد دعا مساء الأربعاء، رجال العشائر والمثقفين وأعضاء التنسيقيات والإعلاميين، إلى التدخل لدى المتظاهرين لإيقاف العنف المتصاعد في محافظة النجف على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

وقال الياسري- في بيان على خلفية الاضطرابات التي تشهدها محافظة النجف "نؤكد للجميع أننا ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف، مضيفاً: "نحن بادرنا بالتواصل مع المحتجين للعدول عن هذا التصعيد الأخير، وذلك من أجل النجف وأبنائها ومن أجل الحفاظ على سلمية احتجاجات النجفيين".