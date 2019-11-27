طائرات إسرائيلية تغير على قطاع غزة دون إصابات

المصدر: د ب ا

أغارت طائرات حربية إسرائيلية ليل الثلاثاء/ الأربعاء على قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقع تدريب يتبع لجماعات فلسطينية مسلحة في جنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اعترضت القبة الحديدية قذيفة منهما دون أن يتحدث عن إصابات أو أضرار.

وشهد قطاع غزة منتصف الشهر الجاري موجة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أدت إلى مقتل 35 فلسطينيا، وانتهت بتدخل من مصر والأمم المتحدة للتهدئة.