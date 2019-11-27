مصر تطلق أول قمر صناعي لها لأغراض الاتصالات

المصدر: د ب ا

أطلقت مصر قمرها الصناعي الأول للاتصالات "طيبة 1" مساء أمس الثلاثاء بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني.

ويستهدف القمر تقديم خدمات تجارية وحكومية وإنترنت عريض النطاق داخل جمهورية مصر العربية، وبعض دول حوض النيل ودول أفريقية وأخرى عربية في آسيا.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل القمر "طيبة 1" إلى أكثر من 15 عاماً، حسبما أضاف التلفزيون المصري.

وتأجلت عملية إطلاق القمر مرتين حيث كان من المقرر أن يطلق أساسا يوم الجمعة الماضي.