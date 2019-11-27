«حماس» توافق على إجراء الانتخابات العامة

المصدر: غزة - وكالات

أعلنت حركة حماس، أمس، إرجاء تسليم موقفها المكتوب بشأن الموافقة على إجراء الانتخابات العامة إلى لجنة الانتخابات المركزية، قبل أن تعود وتتراجع عن القرار.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس موافقة حركته خطياً على خارطة الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأكد في ختام لقاء ثان مع لجنة الانتخابات المركزية ضرورة أن تقام الانتخابات في الضفة وغزة والقدس.

وأضاف أن اتصالات رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر مع الجهات المختصة أزالت التداعيات التي تبعت اقتحام خيمة المحررين المعتصمين في رام الله.

من جهته، قال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات إن حركة حماس وافقت على المشاركة في الانتخابات القادمة، متمنياً أن تكون هذه الانتخابات نزيهة كما في عام 2006. وأكد أن عشر رحلات مكوكية ما بين غزة ورام الله أفضت إلى هذه النتيجة.

وكان القيادي في حماس صلاح البردويل، قال إن إرجاء تسليم رد الحركة جاء رفضاً واستنكاراً لجريمة فض اعتصام أسرى محررين في رام الله.