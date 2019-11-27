«الجامعة» تحذّر من استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل

المصدر: القاهرة - وام

دانت جامعة الدول العربية جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد الأسير سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي، ليصل عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية إلى 222 شهيداً منذ بدء الاحتلال عام 1967.

وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له أمس، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس لهذا العام من شهداء الحركة.

وحذّر من استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة كسابقاتها، الأمر الذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية، خاصة اتفاقية جنيف، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي في القتل البطيء المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بصورة رسمية على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية.