الحريري : لا أريد رئاسة الوزراء وقراري صريح وقاطع

المصدر: وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري اليوم الثلاثاء إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع".

وقال الحريري في بيان "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة "ليس أنا بل أحدا آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

وأضاف "كلي أمل وثقة أنه بعد إعلان قراري هذا الصريح والقاطع أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".