مساعدات طبية وغذائية روسية إلى شمال سوريا وجنوبها

المصدر: دمشق - وكالات

بعد سيطرتها على قاعدة صرين إثر انسحاب القوات اﻷمريكية منها، نشرت القوات الروسية، أمس، وحدة طبية خاصة في محيط عين العرب (كوباني)، فيما نقلت موسكو مساعدات غذائية وطبية إلى منطقة درعا جنوبي سوريا.

وقالت مصادر إعلامية روسية إن الوحدة تضم معدات وأدوية وضمادات ونقالات، إذ تم تفريغ العشرات من الصناديق المنقولة بواسطة مروحيتين من طراز «مي-8» و«مي-35».

وأضافت المصادر أن الشحنات نُقلت بواسطة عربات «أورال-4320» إلى قاعدة الشرطة العسكرية الروسية بالقرب من عين العرب (كوباني)، ورافقتها عربات «تايغر-إم» تحمل عناصر من القوات الخاصة الروسية للحراسة.

وأوضحت أن الأطباء العسكريين باشروا أعمالهم فوراً، مضيفةً أنه في غضون أيام قليلة ستصل تعزيزات جديدة، تضم العديد من الاختصاصيين، إضافة إلى شحنات تحتوي على معدات وأدوية. ويعمل في المركز ثلاثة أطباء: اختصاصي معالجة، وجرّاح، واختصاصي في علاج الصدمات، بحسب المصادر الروسية، التي قالت إن الجيش الروسي أقام نقطة توزيع للمساعدات الإنسانية. موسكو،