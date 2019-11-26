حميدتي يتباحث مع سلفاكير سبل إنقاذ اتفاق سلام الجنوب

المصدر: الخرطوم - البيان، وكالات

يقود السودان اتصالات مكثفة مع أطراف النزاع في دولة جنوب السودان من أجل إنقاذ اتفاقية سلام جنوب السودان التي وقعت في الخرطوم العام الماضي.

والمهددة بالانهيار في ظل التشاكس بين أطرافها، وأجرى وفد رفيع من مجلس السيادة السوداني برئاسة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) مباحثات مع الرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت بالعاصمة جوبا الذي وصلها الوفد السوداني أمس.

وأكد حميدتي الذي قاد وفداً يضم بجانبه أربعة من أعضاء مجلس السيادة، حرص السودان على تحقيق السلام في دولة جنوب السودان.

وقال، إن الرئيس سلفاكير أكد جاهزيته لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، ولفت إلى أنهم بصدد وضع خارطة طريق في الخمسين يوم الأولى لتنفيذ مطلوبات اتفاق السلام في جوبا.

