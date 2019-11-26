شرطة محافظة نينوى العراقية تعلن عودة 185 عائلة مسيحية نازحة

المصدر: الموصل- د.ب.أ

أكدت مديرية شرطة محافظة نينوى العراقية عودة 185عائلة مسيحية نازحة إلى مناطقها بعد استتباب الأمن وعودة الحياة الطبيعية إلى مدينة الموصل، مركز المحافظة.

وقال مدير شرطة نينوى اللواء الركن حمد النامس، إن «جميع العوائل المسيحية التي عادت، كانت قد نزحت قسراً بسبب تهديدات الاختطاف والقتل من قبل عصابات داعش الإرهابية في مناطق الساحل الأيمن والأيسر بالموصل».

وأضاف أن «العوائل العائدة من مدن دهوك وأربيل وزاخو بإقليم كردستان دخلت الموصل تحت حماية مشددة، وتم نقلهم إلى منازلهم ومناطقهم، وذلك بعد نزوح دام نحو أربعة أعوام». ولفت إلى أن «العوائل أعربت عن سعادتها، وسط قرع أجراس كنيسة مار أفرام، التي دوت مع عودة العوائل المسيحية إلى مناطقهم احتفاء بهم».