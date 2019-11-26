السودان.. عودة المبدعين بعد نهاية حكم «الإخوان»

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

في صيف 1990، حزم الأديب السوداني الكبير فضيلي جماع، أمتعته واتجه إلى مطار الخرطوم متخفياً، تحاصره إشفاقات الأهل والأصدقاء بعد أن ضاقت به أرض بلاده بما رحبت.

وذلك عقب أن أعتلى تنظيم الإخوان السلطة التي اغتصبها بالدبابات ليلة الثلاثين من يونيو 1989 من يد الحكومة المنتخبة، وحارب عبر مشروعه الإقصائي كل أهل الإبداع.

وحيث إن الإبداع إبن الحرية لم يجد أصحاب المواهب الابداعية بداً من الهجرة، ومن بقي منهم طالته يد البطش الممنهج. غادر الأديب فضيلي جماع المنحدر من منطقة أبيي نقطة التقاء السودانيين (شمالاً وجنوباً)، الأرض التي أحبها مكرهاً.

ولكن روحه لم تغادرها كما تفصح عن ذلك كتاباته وأشعاره، مما جعله حاضراً بين من هم يعانون تعنت سلطات النظام البائد، ومعايشاً لويلات الحروب الأهلية التي أشعل فتيلها الإخوان في كل أطراف البلاد.

وكما رفض أهل السودان في ثورتهم التي لا يزالون يحاولون تثبيت أركانها لبناء الوطن الحلم، حكم الإخوان، فإنهم فتحوا أذرعهم لاحتضان مبدعيهم العائدين من منافي الشتات، فقد احتشد عدد من السودانيين أمس بساحة مطار الخرطوم وهم يستقبلون، فضيلي جماع، في ذات المطار الذي خرج من عند بواباته الخلفية متخفياً في يوم ما قبل ثلاثة عقود.

وبعد أن وطأت قدماه ارض مطار الخرطوم خر ّ جماع ساجداً شكراً لله، وتوجه محاطاً بمعجبيه إلى الساحة التي اعتصم فيها السودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش، ونثر باقة ورد من أعلى النفق المقابل للساحة والذي كان يعتليه الثوار، وفاء لمن سقطوا في سبيل التغيير.

ويشير فضيلي: «اليوم أعود وأنا الهارب من وطني قبل 29 سنة وستة أشهر، وتشاء إرادة الله بأن يفجر الشعب السوداني واحدة من أقوى ثورات العالم في العصر الحديث.

وبسبب ذلك أعود بذات المطار ويستقبلني على بوابة الطائرة في أرضه وكيل وزارة الثقافة والإعلام، وأدخل عبر صالة كبار الزوار، لأجد الأمين وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح والأمين العام للمجلس القومي للثقافة والفنون عالم عباس، وجموع في استقبالي، بما أننا دخلنا عهداً جديداً ولن نتراجع عنه إلى الوراء».

واعتبر وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح عودة الأديب فضيلي جماع «فاتحة شهية» لعودة بقية مبدعي السودان من المنافي.

صدرت لفضيلي جمّاع العديد من الكتب في مجال الشعر والأدب والمسرح، مثل دموع القرية (رواية) وأودية الغربة ديوان شعر، والغناء زمن الخوف شعر، وقراءة في الأدب السوداني الحديث، وشارع في حي القبة، وهو مجموعة شعرية، المشي على الحبل المشدود، ديوان شعر، بينما كانت ابرز مؤلفاته المسرحية «المهدي في ضواحي الخرطوم»، كما له مجموعة من الكتب لا زالت تحت الطبع.