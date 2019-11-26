«حقوق الانسان العراقية»: مقتل 11 متظاهراً وإصابة 289 آخرين

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، مقتل 11 متظاهراً وإصابة 289 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.

وذلك في الفترة من يوم الخميس الماضي وحتى أول أمس فقط. ووثقت المفوضية احتجاز القوات الأمنية مسعفين، والاعتداء عليهم، قرب مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد بالعاصمة، الجمعة الماضية، حيث «كانوا يقدمون إسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحدث عند رميهم بالرصاص أو القنابل المسيلة للدموع».

وذكرت المفوضية أن القوات الأمنية استخدمت «العنف المفرط»، مما أدى لمقتل متظاهر في بغداد، وإصابة 68 آخرين، ومقتل سبعة متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131 آخرين.