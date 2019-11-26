القوات المشتركة تحرر مواقع جديدة في عمق صعدة

المصدر: عدن - البيان

حررت القوات المشتركة مسنودة بمروحيات ومدفعية قوات التحالف مناطق جديدة في مديرية الصفراء في عمق محافظة صعدة، فيما دفعت الميليشيا بتعزيزات الى جبهة ثرة على حدود محافظة البيضاء مع محافظة أبين.

وقال قائد محور ازال العميد ياسر الحارثي «إن القوات المشتركة مسنودة بطيران ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية شنت عملية هجوم واسعة على مناطق جديدة في مديرية باقم تمكنت من خلالها من تحرير مناطق استراتيجية تسمى بالتباب الحمر، وأضاف ان الهجوم اسفر عن مقتل القيادي المشرف على قطاع الميليشيا المدعو «أبو محمد الغولي» وعدد من مرافقيه.

اختراق

وأشار العميد الحارثي إلى اختراق أبطال الجيش الوطني لصفوف الميليشيا في المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء وضرب تحصيناتهم، وقتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا المتمترسين هناك، فيما لاذ البقية بالفرار.. مؤكداً احترق آليات عسكرية تابعة للميليشيا بعد استهدافها من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، واغتنام القوات المشتركة أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأكد العميد الحارثي أن الجيش الوطني مستمر في عملياته العسكرية ضد الميليشيا الحوثية ودك جميع تحصيناتها حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من هذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

استهداف

وبالتزامن استهدفت مقاتلات التحالف عربات عسكرية تم رصدها وإعطابها ومقتل وإصابة من عليها، حيث كان يحاول الحوثيون من خلالها تعزيز عناصرهم إلا أنه تم استهدافهم والسيطرة على تلك المواقع.

وعلى صعيد متصل تجددت المواجهات في جبهة ثرة على أطراف محافظة أبين مع محافظة البيضاء بعد وصول تعزيزات للميليشيا إلى هناك واستحداث مواقع جديدة بغرض الالتفاف على مواقع المقاومة.

وقال أركان حرب الجبهة القائد حسين الوحيشي إن ميليشيا الحوثي جلبت تعزيزات من أفراد وأسلحة ثقيلة للالتفاف على مواقع القوات المشتركة هناك، إلا ان القوات المشتركة تصدت لهم حيث تدور مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وفي الحديدة، انفجر مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية بيت الفقيه، جنوبي المحافظة، وأفاد سكان محليون أنهم سمعوا، صباح أمس، صوت انفجار مخزن الأسلحة أعقبه اندلاع حريق كبير من الموقع. وأكد السكان أنهم شاهدوا عربات تابعة للميليشيا الحوثية، تنقل عدداً من الجرحى الذي أصيبوا جراء الانفجار.

ولفت السكان إلى أن الانفجار تسبب في خلق حالة من الخوف في صفوف المواطنين.