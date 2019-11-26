«ديمقراطية» إسرائيل لا تتّسع لناشط حقوقي

المصدر: دبي - البيان

لم تتّسع الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة لانتقادات ممثل منظمة حقوقية، فقررت إبعاده عن مسرح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

ولم يكن أمام عمر شاكر، المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش، وهو مواطن أمريكي، سوى الامتثال لأمر طرد أصدره جهاز القضاء لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب اتهامه بدعم مقاطعة دولية مؤيدة للفلسطينيين.

وهذا من الاتهامات التي توجهها إسرائيل عادة لكل من ينتقد جرائمها، وتدرجه تحت مسمى «اللاسامية». مدير «هيومان رايتس ووتش» كين روث في سياق تعقيبه على الإجراء، قال لوكالة فرانس برس «لا أتذكر أن أي ديمقراطية أخرى تمكنت من منع باحث في هيومان رايتس ووتش من دخولها»، مضيفاً «هذا يدلّ على القيود التي تزداد على الديمقراطية الإسرائيلية».

وأضاف أن إسرائيل تدّعي أن المشكلة القائمة هي مع شاكر، لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن في تسليط «هيومن رايتس ووتش» الضوء على المستوطنات التي لا يعترف بها القانون الدولي. وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة، فإن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحكومة إسرائيل اليمينية شجعها على قمع منظمات حقوق الإنسان.

قبل الترحيل

ينفي شاكر أن يكون عمله في «هيومن رايتس ووتش» وتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين التي أدلى بها قبل تولي منصبه في المنظمة عام 2016 بمثابة دعم فعال لحركة المقاطعة. وقال في مؤتمر صحافي في القدس المحتلة أمس، قبل أن يتوجه إلى المطار للمغادرة «إذا كان بمقدور الحكومة الإسرائيلية ترحيل أحد يوثق انتهاكات الحقوق من دون أن تواجه تبعات، فكيف لنا أن نوقف الانتهاكات؟».

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأقرب لإسرائيل، رفضها الشديد لحملة مقاطعة إسرائيل، لكنها قالت إنها مع حرية التعبير.

الخارجية الفلسطينية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار إسرائيل طرد ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية عمر شاكر. وقالت الوزارة، في بيان، إن طرد شاكر «بعد عملية تضييق وملاحقة استمرت أكثر من 18 شهراً، يعد إمعاناً في محاولات إسرائيل لإسكات جميع الأصوات وجهود تسليط الضوء على الاحتلال وقمعه وعنصريته وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي».

وطالبت الوزارة المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية بـ«إدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق».

15

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، فجر أمس. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة أمنية.. مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.