رئيس تونس يدعو العالم لإنهاء المظلمة في فلسطين

المصدر: تونس - د.ب.أ

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المجتمع الدولي إلى اعتماد مقاربة جديدة لحل القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال سعيّد في كلمة له بمناسبة إحياء ذكرى سقوط 12 عنصراً أمنياً في هجوم إرهابي منذ أربع سنوات: «إن عبارات الشجب والاستنكار والتنديد ليست كافية لإنهاء معاناة الفلسطينيين».

وتابع سعيّد: «إن العالم كله في حاجة إلى مقاربة جديدة تنهي هذه المظلمة تقوم على استرداد الحق السلمي وعلى سلام حقيقي لا على سلام مفروض يفرض بالبطش والاستيطان والتشريد والعدوان».

وانتقد الرئيس التونسي في كلمته استمرار العدوان على قطاع غزة وضد الفلسطينيين بشكل عام. واستطرد في كلمته: «لماذا يقبل العالم هذا العدوان المستمر منذ عقود وهو الذي لم يقبل بإبادة شعوب. لماذا لا تتحرك الإنسانية كلها قبل الدول لوضع حد لهذا التهجير والمحاولات المتلاحقة للإبادة». وتابع سعيّد: «إن شعبنا العربي في فلسطين قبل بالشرعية على نقائصها ومع ذلك تداس هذه الشرعية».