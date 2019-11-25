سفينة عسكرية روسية تتجه نحو ميناء طرطوس

المصدر: موسكو - وكالات

عبرت سفينة الإنزال الكبيرة الروسية المسماة «آزوف»، من أسطول البحر الأسود إلى البحر المتوسط. وقالت مصادر إعلامية روسية، «إن سفينة الإنزال الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود «آزوف» عبرت السبت مضيق البوسفور ودردنيل، ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت مواقع إعلامية، أن «آزوف» تتجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة اللوجستيات التابعة للبحرية الروسية في البحر المتوسط، ويبدو أن السفينة محملة بشكل كبير.

وهذه هي المرة الثالثة التي تذهب فيها «آزوف» إلى سوريا في الشهرين الأخيرين الماضيين والخامسة خلال العام.

وكانت سفينة الإنقاذ «شاختيور» التابعة لأسطول البحر الأسود الروسية عبرت يوم الخميس الماضي إلى شواطئ البحر المتوسط في طرطوس واللاذقية.