توزيع مساعدات إنسانية روسية في الحسكة

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أمس، أن عسكريين روساً قاموا بتوزيع مساعدات إنسانية في مدينة الحسكة السورية.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن الضابط في مركز المصالحة الروسية في سوريا أليكسي سيرغييف قوله، إن مركز المصالحة الروسية في سوريا وزع أمس مساعدات إنسانية للمرة الأولى في مدينة الحسكة شمالي البلاد، حيث جرى توزيع أكثر من ألف طرد غذائي، يشمل الدقيق والسكر والأرز والشاي والحليب المكثف.

وأشار سيرفغييف، إلى أن هذه المساعدات الإنسانية ضرورية للسكان المحليين، موضحاً أن الشرطة العسكرية الروسية أمَّنت الحملة الإنسانية التي بلغ وزنها نحو 6 أطنان.