تحصينات عراقية على طول الحدود مع سوريا

المصدر: بغداد - وكالات

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس، بأن قوات شرطة الحدود شرعت بإقامة تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظتي نينوى والأنبار. وأضافت إن إقامة التحصينات تهدف «لمنع عمليات التهريب أو تسلسل الإرهابيين».

ويتزامن هذا مع تزايد حدة الاحتجاجات في العراق.

وكان العراق وسوريا افتتحا معبر البوكمال الحدودي الشهر الماضي، بعد خمس سنوات من إغلاقه بسبب سيطرة داعش على منطقة الحدود السورية العراقية عام 2014. واستأنف البلدان حركة عبور السيارات والشاحنات المحملة بالبضائع.

ورأى خبراء أن افتتاح المعبر له تأثير كبير في الاقتصاد السوري، فهو المعبر الذي مرّت منه في سنة 2010 نحو نصف الصادرات السورية (48% من الصادرات غير النفطية).