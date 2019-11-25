الحكم غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق أمين بغداد

المصدر: بغداد - وكالات

كشفت هيئة النزاهة، أمس، عن إصدار محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبـس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين بغداد السابق؛ لإلحــاقه ضرراً بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق للهيئة أن حققت فيها وأحالتها للقضاء، إن «المُدان لم يقم بتنفيذ العقد الذي وقعه مع إحدى الشركات لخصخصة قطاع النظافة في دائرة بلدية الرصافة»، مشيرة إلى أن «عدم التنفيذ أدَّى إلى حصول ضررٍ أصاب أمانة بغداد؛ جراء قيام الشركة التي تمَّ التعاقد معها برفع دعوى على الأمانة؛ لعدم التزامها بتنفيذ العقد».