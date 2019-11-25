اتحاد الشغل التونسي يتهم أطرافاً بخدمة المصالح التركية

المصدر: تونس- وكالات

اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، أطرافاً سياسية في البلاد بخدمة المصالح التركية على حساب المصالح الوطنية، عبر صفقة مشبوهة، وذلك من أجل الاستمرار في الحكم.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع عمالي بمدينة الحمامات، مساء السبت، إن الأطراف التي تدّعي محاربة الفساد في البلاد، باعت مقدرات البلاد لأطراف أجنبية، وتحدّث في هذا الجانب، عن الصفقة السرية، التي أبرمتها السلطات مع شركة تركية لاستغلال مطار النفيضة الدولي، بمقابل رمزي.

وأكّد: «الدولة التونسية لم تحصل على مليم واحد من الشركة التركية المستغلة للمطار منذ 2008»، مضيفاً أنه «بدل أن يسعى القائمون على الدولة في حكومة الشاهد إلى تحصيل هذه المستحقات، يمضي بعضهم إلى المزيد من التفريط في حق تونس بتخفيض نصيب الدولة من 65% إلى 50%»، مضيفاً أنّ «الأدهى من ذلك أن تضمن السلطات التونسية المستثمر التركي في البنوك الخارجية».