الجبوري يحصل على 23 صوتاً في انتخابات محافظة نينوى

المصدر: بغداد - وكالات

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صوّت أمس مجلس الحكومة المحلية لمحافظة نينوى الشمالية وسط إجراءات أمنية مشددة لانتخاب قائد عمليات المحافظة سابقاً اللواء نجم الجبوري محافظاً بدلاً عن المحافظ منصور المرعيد، حيث حــصل على 23 صوتاً من أصل 24 هم أعضاء مجلس المحافظة.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الموصل عقب فوزه بمنصب محافظ نينوى من بين ثلاثة مرشحين، إن أساس عمله سيكون العدل والإنصاف، مشيراً إلى أن اختياره من قبل أبناء المحافظــة يعتبر تكريماً للقوات المسلحة التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل تحريرها من سيطرة تنظيم داعش منتصف عام 2017.

وعاهد الجبوري مواطني محافظة نينوى «بعربهم وكردهم وتركمانهم ومسيحييهم وشبكهم وإيزيدييهم» بأنه سيكون لجميع أهالي المحافظة، ويعمل جاهداً على توفير فرص العمل لأبنائهم.