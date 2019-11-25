مصر: 13 اتفاقية بـ3 مليارات دولار في منتدى أفريقيا

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، عن توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار خلال انعقاد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2019.

وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أن المنتدى تضمن الإعلان عن استثمارات جديدة، أبرزها إعلان شركة ليكيلا عن استثمار ملياري دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في أفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتدى شهد إطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجاوات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار.

وأعلنت مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون في المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.

وأكدت الوزارة أنه تم توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول أفريقية ومؤسسات دولية، منها مذكرة تفاهم مع أنجولا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إضافة لمذكرة أخرى مع جيبوتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

ووقعت سحر نصر، اتفاقاً مع الصندوق الكويتي للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، كما وقعت مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاقاً ملحقاً للاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.