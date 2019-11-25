«أفريكوم»: نواصل رصد الوضع في ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

أكد الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم)، الكولونيل كارنز كريستوفر، أن «أفريكوم تواصل رصد الوضع الأمني في ليبيا، وتظل ملتزمة بضمان المراقبة لتقديم تقييم، ومنع أي تجديد لنشاط المنظمة المتطرفة العنيفة».

وقال كريستوفر «يدرك الجميع في ليبيا نشاط الرصد الذي نقوم به لدعم عمليات مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لزيادة الأمن في ليبيا والمنطقة».

وكانت أفريكوم قد أعلنت، في بيان لها، أنّ طائرة غير مسلّحة فُقِدت فوق طرابلس، لافتة إلى أنّ هناك تحقيقاً جارياً بشأن هذه الحادثة.ورفض كريستوفر الكشف عن موقع سقوط الطائرة، قائلاً: «في الوقت الحالي لا يمكننا تقديم مزيد من التعليقات أو التفاصيل الإضافية، نظراً لأن هذا الحادث يخضع حالياً لتحقيق من قيادة أفريكوم».