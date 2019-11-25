«وزاري» عربي

المصدر: القاهرة - وام

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده، اليوم، برئاسة العراق، لبلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة بخصوص شرعنة الاستيطان الإسرائيلي.

وقال سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع فلسطين، إن الاجتماع ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأمريكي، مؤكداً أن الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء سيكون جماعياً منسقاً وجزءاً من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأمريكية، وفي ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني.