البرلمان العربي يطالب واشنطن بإزالة السودان من قائمة الإرهاب

المصدر: الرياض - وكالات

طالب البرلمان العربي واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، استناداً إلى جهود الخرطوم مؤخراً في مكافحة الإرهاب والتزام البلاد الخطة المتفق عليها مع الولايات المتحدة.

ووجه د. مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ومايك بومبيو وزير الخارجية لإبلاغهم بقرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة نهاية أكتوبر الماضي، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار السلمي، في رسائله لمسؤولي واشنطن، إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وتنفيذه لكل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في البلاد. كما نبّه السلمي لتحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من الحوار الأمريكي - السوداني والخاص بملف حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

وأدرج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في عام 1993، لاستضافته حينها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كما فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الخرطوم بدءاً من عام 1997.