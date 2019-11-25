المصدر: رام الله - أ.ف.ب

حذر نادي الأسير الفلسطيني، أمس، من تدهور خطير في الوضع الصحي لمعتقل فلسطيني لدى إسرائيل بسبب إصابته بمرض السرطان، فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني التواصل مع الصليب الأحمر للتدخل في قضيته.

ويعاني المعتقل سامي أبو دياك (36 عاماً) الذي صدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد وحكم آخر بالسجن 30 عاماً، من سرطان الأمعاء ومن فشل كلوي وقصور في الرئة.

وقالت الناطقة باسم نادي الأسير أماني سراحنة: «من الممكن أن تعلن وفاته في أي لحظة نتيجة وضعه الصحي الخطير». ومن المتوقع أن تعقد المحكمة الإسرائيلية جلسة للنظر في استمرار اعتقال أبو دياك في يناير المقبل.