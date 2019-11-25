حمدوك يجري مباحثات في إريتريا غداً

المصدر: الخرطوم - وكالات

يقوم رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك، غداً، بزيارة إلى إريتريا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وطبقاً لمواقع إخبارية نقلت عن مصادر لم تسمها أن «زيارة حمدوك إلى العاصمة الإريترية أسمرا بدعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لإجراء جولة مباحثات مشتركة».

وأضافت المصادر أن "الزيارة رسمية وتستغرق يوما واحدا وستناقش تحقيق السلام في السودان وتوترات الأوضاع في شرق السودان إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.