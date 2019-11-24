مستوطنون يهاجمون منازل في الخليل

المصدر: رام الله - وام

هاجم مئات المستوطنين عدة منازل في حي واد النصارى المتاخم لمستوطنة «كريات أربع»، وشارع السهلة المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. وذكر شهود عيان أن مجموعات وصفوها بـ«المسعورة» من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين الفلسطينيين في شارع السهلة، وألقت الحجارة تجاه هذه المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف، منذ مساء الجمعة، عملية اقتحام واسعة من قِبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية، تحت ذريعة إقامة شعائر دينية بالحرم الإبراهيمي ومحيطه.