السعودية تتسلّم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

المصدر: ناغويا - وام

تسلمت المملكة العربية السعودية، أمس، رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماع قوله، إن المملكة أعدت برنامجاً شاملاً وطموحاً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وستطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019 الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إن وزراء خارجية مجموعة الـ 20 للاقتصاديات الكبرى اتفقوا على أنه «من الملح» إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط حرب متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.

وقال موتيجي، الذي يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا وسط اليابان، في مؤتمر صحفي، إن المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا الباسفيك يجب اختتامها من جانب كل الدول الـ16 الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال موتيجي، بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين: «بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوض الآن، تشارك مجموعة العشرين الرأي القائل بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية».