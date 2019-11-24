الزياني لـ«البيان»: التحدي الأول تحقيق الاستقرار

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني إن التحدي الأكبر لدول المنطقة هو تحقيق الاستقرار، موضحاً أن التحرك الدبلوماسي والعلاقات السياسية ما بين دول المجلس قوية وبخير.

وأوضح الزياني، في تصريح لــ«البيان»، على هامش فعاليات حوار المنامة الذي تستضيفه المنامة ثلاثة أيام، أن المستجدات في إطار حل الخلاف الخليجي تسير بشكل طيب، مستشهداً باجتماع وزراء التجارة الخليجيين في مسقط بسلطنة عمان أخيراً الذي أعطى انعكاساً بأن دول المجلس قوية.

وأضاف: «خط الدفاع الأول هو الأمن القومي والوطني، والتحدي الأكبر هو العمل على تحقيق استقرار المنطقة، خصوصاً أن مجلس التعاون ينمو ويرتقي منذ تأسيسه». وفي حديثه عن منتدى حوار المنامة، قال الزياني: «هذا المنتدى، الذي يُعقد على مدى 15 عاماً متواصلة، يجمع القيادات والكفاءات والعقول والباحثين والأكاديميين والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم، ممن لهم دراية بالوضع الأمني والسياسي».