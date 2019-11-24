عمرو موسى لـ«البيان »: حاجة ملحة إلى حلول عربية للأزمات

المصدر: المنامة - البيان

قال أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى إن هناك حاجة عربية إلى بلورة الأفكار فيما يخص المشكلات التي تعصف بالمنطقة، والوقوف على أسبابها الحقيقية، ووضع الآليات الضامنة لعدم تكرارها.

وأكد موسى، في تصريح لـ«البيان» على هامش مشاركته في حوار المنامة، أن الأمن الإقليمي لا يقتصر تنفيذه على إيران فحسب، وإنما يشمل دولاً أخرى في المنطقة، أولها إسرائيل وتركيا.

وأضاف: «إذا أردنا أن نحقق السلام الإقليمي في المنطقة، فالدول الثلاث هذه لها دور فيما يجري، وأعني إيران وتركيا وإسرائيل». وتابع: «لمصر موقف إيجابي ومهم في تحقيق الأمن الخليجي والعربي، وهو ملف يمثل أولوية لها، بل هو على رأس أجنداتها، هذا الموقف واضح وجيد، ويعبّر عن إرادة الشعب المصري، ويعبّر عن الاهتمام المتجدد في أمن الخليج العربي».